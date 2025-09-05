19.6 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

By admin

Për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, ka thënë se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:50.

“Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë njësitet e nevojshme policore dhe ekipi i ndihmës së shpejtë, ku nga personeli mjekësor është konstatuar vdekja e dy personave të rritur (një femër dhe një mashkull), ndërsa dy persona të tjerë janë dërguar për trajtim mjekësor”, ka thënë Elezaj.

Në konsultim me Prokurorin e Shtetit, trupat e viktimave dërgohen  për ekzaminim mjeko-ligjor. /Klankosova.tv

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec
Next article
Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Më Shumë

Lajme

Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor të këtij viti, Etrit Hoti kandidon për Kuvendin Komunal të Rahovecit, si pjesë e...
Lajme

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Ish-komandanti i UÇK-së, Zafir Berisha, ka rikujtuar sot 27-vjetorin e Betejës së Vërrit të Prizrenit, një nga betejat më të ashpra të 1 shtatorit...

Fatmir Limaj në Prizren – NISMA forcon strukturat dhe nis përgatitjet për zgjedhje

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Lamtumirë mjeshtër!

Afati kalimtar në basketbollin kosovar mbyllet me përforcime të shumta

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne