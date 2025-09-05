27 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

Për tri ditë me radhë, Rahoveci shndërrohet në kryeqytetin e verës dhe rrushit me edicionin e ri të Hardh Fest 2025.

Ngjarje arti, aktivitete tradicionale dhe shije unike të rrushit, verës dhe rakisë së Rahovecit do ta bëjnë këtë fundjavë të paharrueshme për vizitorët nga vendi dhe jashtë, raporton PrizrenPress.

Rahoveci ju pret me rrush e verë!

