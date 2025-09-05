19.6 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

By admin

Një rast i kanosjes me armë zjarri është zbuluar në Prizren, ku Policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë një person që ishte në kërkim.

Sinjali mëson se i dyshuari është L. Sh,  i cili më 18 gusht kishte kanosur një grua, E.H’, duke ekspozuar armën në filialin e institucionit mikro-financiar “Finca” në Prizren.

Pas hetimeve, njësitet policore kanë arritur ta lokalizojnë të dyshuarin. Gjatë kontrollit trupor tek ai është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë e tipit CZ dhe 30 fishekë.

I dyshuari është marrë në pyetje në prani të avokatit mbrojtës dhe është ballafaquar me veprën penale që i ngarkohet.

Për rastin është njoftuar Prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar që procedura të vazhdojë në mënyrë të rregullt.

Ndaj të dyshuarit është iniciuar hetim për veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Kanosje”.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit
Next article
Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Më Shumë

Lajme

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Nait Hasani, ka zhvilluar sot një takim me deputeten Duda Balje. Sipas fotografisë që ka siguruar...
Fokus

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Zëvendësshefja e shtabit zgjedhor të Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, Dafina Alishani, ka deklaruar se subjekti politik që ajo përfaqëson është plotësisht i...

Uji është i pijshëm në Prizren

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Malishevë: Rritet subvencioni për fermerët e qumështit

Prizreni nderon dëshmorët e Vërrinit: Homazhe tek lapidarët e heronjve të luftës

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Lamtumirë mjeshtër!

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Vendoset gurthemeli i stadiumit të ri në Suharekë

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne