Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi sot në fshatin Astrazup, ku humbën jetën dy persona nga Komuna e Rahovecit dhe u plagosën dy të tjerë.

Në një njoftim publik, Kastrati shprehu ngushëllimet më të sinqerta për familjet Popaj nga Fortesa dhe Krasniqi nga Krusha, që humbën më të dashurit e tyre në këtë ngjarje të rëndë.

Ai gjithashtu uroi shërim të shpejtë për të lënduarit dhe tha se Komuna e Malishevës qëndron pranë familjeve në këto momente të dhimbshme.

