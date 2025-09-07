22.9 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

By admin

Një burrë është arrestuar në Malishevë, nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kishte kanosur nënën e tij.

I njëjti, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kanosë nënën e tij, viktimën femër kosovar. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët
Next article
Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

Më Shumë

Fokus

Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

Në javën e tretë të kampionatit të Ligës së Dytë të Kosovës, Drini i Bardhë ka vazhduar serinë e fitoreve duke mposhtur KF Flamurtarin...
Lajme

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

Një rast i kanosjes me armë zjarri është zbuluar në Prizren, ku Policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë një person që ishte në...

Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Prizreni, qyteti që po e humb kujtesën dhe hijeshinë

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Prizren/ Kryeministri Kurti mori pjesë në shënimin e Ditës së Aronisë Organike

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne