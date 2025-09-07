22.9 C
Drini i Bardhë vazhdon serinë e fitoreve, mposht Flamurtarin

By admin

Në javën e tretë të kampionatit të Ligës së Dytë të Kosovës, Drini i Bardhë ka vazhduar serinë e fitoreve duke mposhtur KF Flamurtarin e Prishtinës me rezultatin 2:0.

Caner Gzimi ishte ylli i ndeshjes, duke realizuar dy gola të mrekullueshëm që jo vetëm siguruan fitoren, por edhe vulosën një start perfekt për ekipin — 3 fitore në 3 ndeshje!

Atmosfera në stadium ishte elektrizuese, me tifozët që nuk pushuan së përkrahuri ekipin e zemrës. Kjo fitore e vendos Drinin si një nga pretendentët kryesorë për ngjitje në tabelë.

