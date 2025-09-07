22.9 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
Tragjedi në Rahovec: Vdes dyvjeçari pas lëndimit aksidental, rasti nën hetime

By admin

Lajmin për media e konfirmoi Policia në Gjakovë, e cila tha se rasti aktualisht po trajtohet si “hetim i vdekjes”.

“Ka qenë rast i raportuar më 31 gusht si lëndim aksidental dhe është proceduar me shënim zyrtar. Sot, nga QKUK jemi njoftuar se viktima ka ndërruar jetë. Rasti po trajtohet si hetim i vdekjes nën mbikëqyrje të prokurorit të shtetit, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, deklaroi drejtori i Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta.

Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec
Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi

