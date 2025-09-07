22.9 C
Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, morën pjesë në festivalin tradicional Hardh Fest, i cili mbahet çdo vit në Rahovec për të promovuar kulturën e vreshtarisë dhe verës vendore.

Në këtë vizitë, ata u shoqëruan nga ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Shkëlqesia e Tij z. Jonathan Hargreaves, duke reflektuar interesin diplomatik për ngjarjet kulturore që lidhen me zhvillimin rural dhe ekonominë lokale.

Festivali Hardh Fest mbledh prodhues verërash, artizanë dhe vizitorë nga mbarë vendi, duke u kthyer në një pikë të rëndësishme të promovimit të trashëgimisë dhe turizmit agro-kulturor në Kosovë./PP/

