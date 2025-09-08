29.4 C
Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

By admin

Klubi basketbollistik Rahoveci 029 ka njoftuar se të gjithë lojtarët e skuadrës kanë përfunduar me sukses kontrollet mjekësore në prag të sezonit të ri garues në Superligë.

Testet janë kryer në qendrën mjekësore PROLAB, nën kujdesin e stafit profesional, si pjesë e përgatitjeve të domosdoshme për sigurinë dhe gatishmërinë fizike të ekipit.

“Me profesionalizmin më të lartë dhe kujdesin e posaçëm nga PROLAB, lojtarët tanë i kanë kaluar të gjitha kontrollet shëndetësore të domosdoshme për fillimin e sezonit të ri”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress. “Ky hap i rëndësishëm siguron që ekipi ynë të jetë në gjendje optimale dhe plotësisht i përgatitur për këtë sezon”.

Nga KB Rahoveci 029 kanë vlerësuar bashkëpunimin me PROLAB si shumë të suksesshëm, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes dhe profesionalizmit të treguar nga kjo qendër shëndetësore gjatë procesit të kontrollimeve.

“Një falënderim i veçantë shkon për PROLAB, për bashkëpunimin, mbështetjen dhe shërbimin e shkëlqyer që na ofruan gjatë këtij procesi. Profesionalizmi i tyre është garanci që lojtarët tanë do të kenë gjithmonë kujdesin më të mirë mjekësor”, thuhet më tej në njoftim./PrizrenPress.com

Hamit Gurguri prezanton veprimtarinë krijuese në Rahovec
Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

