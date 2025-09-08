29.4 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

By admin

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e rrugës përskaj Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare së re, në ambientet e ish-kampit të KFOR-it (Innovation and Training Park – ITP), janë drejt përfundimit.

“Drejt përfundimit punimet për ndërtimin e rrugës përskaj QKMF-së së re, në ambientet e ish kampit të KFOR-it (Innovation and Training Park – ITP) në Prizren – një aks i rëndësishëm rrugor që lidh lagjet”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Më Shumë

Lajme

Nxënësit njihen nga afër me punën e policisë në Prizren

Me rastin e 26-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, në bashkëpunim me stacionet policore të rajonit, organizoi...
Lajme

Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se ka filluar periudha për regjistrimin e Votuesve me Nevoja të Veçanta për votim në Zgjedhjet Lokale për Kryetarë...

Kosova në rrezik

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Yll Limani më në fund publikon versionin e tij të këngës “Po të pres te shadërvani”

Lamtumirë mjeshtër!

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Tragjedi në Rahovec: Vdes dyvjeçari pas lëndimit aksidental, rasti nën hetime

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec

U raportua si e zhdukur para dy vitesh, gjendet në Prevallë 27-vjeçarja nga Prizreni – refuzon të kthehet në shtëpi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne