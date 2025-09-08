Hardh Fest 2025 mbyllet me sukses, Rahoveci kryeqendra e festës së rrushit

Pas tri ditësh e netësh festive, përfundoi me sukses edicioni i radhës i Hardh Fest 2025, festivali tradicional i vjeljes së rrushit, që tashmë është shndërruar në një nga ngjarjet më të mëdha kulturore dhe turistike në vend. Rahoveci u kthye në qendër të festës, duke pritur mijëra vizitorë nga Kosova, rajoni dhe diaspora, të cilët patën mundësinë të shijojnë produktet vendore, të marrin pjesë në aktivitetet tradicionale dhe të ndjekin koncertet madhështore, raporton PrizrenPress.
Programi i festivalit përfshiu parada të mekanikave bujqësore, gara të vjeljes dhe shtrydhjes së rrushit, panairin e verës, degustime të produkteve të zonës, demonstrime të procesit të pjekjes së rakisë dhe prezantime të artizanateve lokale, duke e bërë këtë ngjarje një kombinim të kulturës, traditës dhe argëtimit.
Në mbrëmjet muzikore, atmosfera u ndez nga performancat e artistëve të njohur vendorë e ndërkombëtarë. Natën e parë në skenë u ngjitën Aurela Gaçe, NRG Band, Naser Dula, Hysen Kafexhiu dhe DJ 029, ndërsa nata e dytë solli Armend Rexhepagiqin, Arilena Arën, Xuxin dhe DJ Enndzi. Në finalen e madhe, festivali u mbyll me performancën e Tommy Cash, sensacioni i Eurovision 2025, i shoqëruar nga Elita 5, Aleksandër Gjoka dhe DJ Acer, duke i dhënë Hardh Fest një dimension ndërkombëtar.
Organizatorët falënderuan pjesëmarrësit dhe vizitorët për këtë sukses, duke theksuar se interesi i madh dëshmon rëndësinë e festivalit për promovimin e kulturës, turizmit dhe ekonomisë lokale. “Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e kësaj feste të bukur! Ju presim sërish në Hardh Fest 2026, për të vazhduar këtë traditë të mrekullueshme së bashku”, u tha në përmbyllje të festivalit./PrizrenPress.com
