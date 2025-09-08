27.4 C
Prizren
E hënë, 8 Shtator, 2025
“I njoh do alamet idiota” i Jurij Hudolinit prezantohet në Rahovec

admin

Gjatë Hardh Orës Poetike në Rahovec u promovua libri “I njoh do alamet idiota” i autorit të njohur slloven Jurij Hudolin, përkthyer nga Fadil Bajraj, raporton PrizrenPress.

Jurij Hudolin botoi vëllimin e tij të parë me poezi, “Nëse gënjeshtra është mbret”, në vitin 1991 dhe më vonë u shndërrua në një figurë krijuese me stil të pasur dhe shpesh rebel. Në prozë, ai është i njohur për romanin “Pastorek” (2008), i përkthyer në gjashtë gjuhë, ndërsa historia e tij “Ingrid Rosenfeld” u nominuar për Çmimin Kresnik në vitin 2014.

Promovimi u prit me interes të madh nga dashamirësit e poezisë dhe lexuesit në Rahovec, duke qenë një moment i veçantë kulturor brenda Hardh Fest 2025./PrizrenPress.com

