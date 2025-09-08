20.2 C
Sport

Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

By admin

Përfaqësuesja e Kosovës ka shënuar fitore historike, duke mposhtur Suedinë me rezultat 2:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Elvis Rexhbecaj zhbllokoi sfidën në minutën e 26-të pas një kundërsulmi të shpejtë, ndërsa pak para pushimit Vedat Muriqi dyfishoi epërsinë me një goditje të fuqishme nga jashtë zonës.

Në pjesën e dytë, Kosova pati edhe mundësi të tjera shënimi, përfshirë rastin e Florent Muslijës që kaloi pranë shtyllës. Megjithatë, përjashtimi i Lindon Emërllahut me dy kartona të verdhë e komplikoi fundin e takimit.

“Dardanët” treguan disiplinë dhe rezistencë, duke mbajtur portën të paprekur dhe siguruar triumfin e parë ndaj Suedisë pas tre humbjeve në ndeshjet e kaluara direkte./PrizrenPress.com

