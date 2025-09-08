20.2 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Sekretari i degës së LDK-së në Prizren, Bashkim Rrezja: Do të jemi befasi e zgjedhjeve të 12 tetorit

By admin

Sekretari i degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Bashkim Rrezja, ka deklaruar se partia është e përgatitur maksimalisht për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ai, thotw  se LDK-ja do të jetë një nga befasitë e këtyre zgjedhjeve.

Sipas tij, dega e LDK-së në Prizren ka përmbyllur me kohë të gjitha përgatitjet organizative dhe ka hartuar një listë kualitative të kandidatëve për Kuvendin Komunal, si dhe ka prezantuar kandidatin për kryetar të komunës.

Rrezja ka theksuar se fokusi i partisë do të jetë në ofrimin e një alternative të besueshme për qytetarët, me një ekip të përkushtuar dhe vizion të qartë për zhvillimin e Prizrenit.

“LDK në Prizren garon me 45 kandidatë për kuvendarë, me numrin 113 në fletëvotim. Jemi të bindur se qytetarët do ta vlerësojnë seriozitetin dhe përgatitjen tonë”, u shpreh  Rrezja.

LDK-ja synon të rikthejë besimin e qytetarëve përmes një fushate të ndërtuar mbi transparencë, përfaqësim të denjë dhe ide konkrete për të ardhmen e komunës./TV Prizreni/

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren
Next article
Mbrëmje magjike në “Fadil Vokrri”: Kosova triumfon ndaj Suedisë me rezultat 2:0

Më Shumë

Lajme

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e rrugës përskaj Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare së re, në ambientet e...
Lajme

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur që në periudhën janar–gusht të viti 2025 të mbledh gjithsej 713.3 milionë euro të hyra, duke tejkaluar të...

Kurti për kompaninë ‘Fe Plast’ në Prizren: Shembull i biznesit që ndërton besim dhe zhvillim

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

Grapeland ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

Kurti dhe Peci vizitojnë Hardh Fest në Rahovec

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

Liria e Prizrenit huazon Ajdinin

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

KF Studenqani rikthehet në skenën futbollistike pas 15 vitesh

Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Dy të vdekur në aksidentin në Astrazup të Malishevës

Hardh Fest 2025 mbyllet me sukses, Rahoveci kryeqendra e festës së rrushit

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne