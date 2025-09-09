30.7 C
Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

By admin

Një burrë kosovar është arrestuar mbrëmjen e djeshme në Rahovec pasi dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka sulmuar bashkëshorten e tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:50, raporton PrizrenPress.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që dyshohet se i njëjti nën ndikim të alkoolit ka sulmuar viktimen femër kosovare. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të PK-së.

Rasti vazhdon të hetohet nga organet kompetente./PrizrenPress.com

