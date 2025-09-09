Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), në mbledhjen e mbajtur më 5 shtator 2025, ka miratuar rekomandimin e Komisionit vlerësues dhe me 10 vota unanime ka zgjedhur Ilir Cakajn në pozitën e Administratorit të Gjykatës Themelore në Prizren, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, kryetarja e kësaj gjykate, Shpresa Emra, e uroi Cakajn për detyrën e re, duke theksuar se profesionalizmi, integriteti dhe përkushtimi i tij janë të domosdoshme për funksionimin sa më të mirë të institucionit në shërbim të qytetarëve.
Në planprogramin e tij, Cakaj është zotuar për angazhim maksimal dhe bashkëpunim të ngushtë me KGjK-në, me synim avancimin e shërbimeve dhe përmirësimin e qasjes së qytetarëve në drejtësi./PrizrenPress.com
