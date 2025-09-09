30.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

By admin

Komuna e Rahovecit po finalizon punimet në projektin e financuar nga Bashkimi Evropian, “Be Clean, Be Green”, për ndërtimin dhe instalimin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale të komunës: Pataqan i Epërm, Retijë, Polluzhë, Pataqan i Poshtëm, Pastasel dhe Lagjja 1 – Rahovec, raporton PrizrenPress.

Më shumë se 3,500 banorë do të përfitojnë nga ky sistem modern dhe i sigurt për trajtimin e ujërave të zeza. Projekti synon përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare dhe mbrojtjen e mjedisit, duke kontribuar në: Reduktimin e ndotjes së ujërave nëntokësore dhe tokës bujqësore, mbrojtjen e shëndetit publik, eliminimin e derdhjes së ujërave të zeza në natyrë, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare për komunitetin dhe përmbushjen e SDG 6 – Ujë i pastër dhe kanalizim.

“Ky projekt do të sigurojë një sistem modern për trajtimin e ujërave të zeza, duke përmirësuar cilësinë e jetës së mbi 3,500 banorëve dhe duke mbrojtur mjedisin tonë. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë dhe institucionet lokale është kyç për suksesin e këtij projekti”, thuhet në njoftimin e komunës.

Projekti zbatohet në partneritet me Komunën e Haraqinës (Maqedonia e Veriut), Green Art Center dhe CUIC, me financim nga Bashkimi Evropian./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec
Next article
Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Më Shumë

Lajme

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

Një burrë kosovar është arrestuar mbrëmjen e djeshme në Rahovec pasi dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka sulmuar bashkëshorten e tij. Sipas raportit...
Lajme

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Në qytetin vreshtar të Rahovecit nesër fillon festivali “Hardh Fest”. Nën moton “Për kokërr t’qefit!”, festivali synon të mbledhë mijëra vizitorë vendorë e të...

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Nis Hardh Fest – festa e vjeljes së rrushit në Rahovec

Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe 3 tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

Fillojnë punimet e ujësjellësit në Mamushë, projekti kap vlerën 1,8 milionë euro

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Grapeland ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne