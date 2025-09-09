30.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
type here...

Sport

Emin Bajrami largohet nga Rahoveci pas tre barazimeve radhazi

By admin

Trajneri Emin Bajrami ka njoftuar largimin e tij nga drejtimi i klubit Rahoveci, pas tre ndeshjeve të para të sezonit që përfunduan me barazime, raporton PrizrenPress.

“Pas tri ndeshjeve të zhvilluara dhe po aq barazime, me marrëveshje të dyanshme kam vendosur të largohem nga klubi i Rahovecit. Falënderoj të gjithë lojtarët për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë. Po ashtu, falënderoj presidentin Shpend Bajra për angazhimin dhe përkrahjen maksimale. Klubit të Rahovecit i uroj shumë sukses në vazhdimësi”, ka deklaruar trajneri Bajrami.

Klubi tashmë po shqyrton opsionet për emërimin e një trajneri të ri për vazhdimin e sezonit./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra
Next article
Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Më Shumë

Lajme

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur që në periudhën janar–gusht të viti 2025 të mbledh gjithsej 713.3 milionë euro të hyra, duke tejkaluar të...
Fokus

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Një rast vjedhjeje ka ndodhur gjatë natës në një xhami, ku persona ende të panjohur kanë depërtuar me forcë në ambientet e brendshme dhe...

“12 kilogramë narkotikë”, Prokuroria ngre aktakuzë kundër tre personave në Prizren

Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Drini i Bardhë prezanton fanellat e reja për sezonin 2025/26

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Bashkimi nis përgatitjet me fitore ndaj Podgoricës

Në Suharekë prezantohet projekt-buxheti i vitit 2026

Ndryshon orari i reduktimeve të ujit në Prizren

Kabashi: Kujdestari 24 orësh në QMF-të e Romajës, Gjonajt, Zhurit, Reçanit, Korishës dhe Piranës

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne