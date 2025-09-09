21.7 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
Sport

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

By admin

Klubi i Hendbollit Rahoveci ka bërë një përforcim të rëndësishëm në prag të sezonit të ri, duke zyrtarizuar transferimin e hendbollistit të njohur të kombëtares së Kosovës, Lulzim Shabani, raporton PrizrenPress.

Shabani, i cili është ndër lojtarët më të spikatur të Superligës, vjen pas një karriere të suksesshme ku ka fituar trofe me disa skuadra, përfshirë Trepçën dhe Kastriotin.

Përvoja dhe kualiteti i tij pritet të jenë një shtesë e madhe për skuadrën rahovecase./PrizrenPress.com

Emin Bajrami largohet nga Rahoveci pas tre barazimeve radhazi
Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

Sport

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren pritet të shndërrohet në një arenë moderne sipas standardeve të UEFA-së. Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani,...
Kulture

Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi

Në letrën e shkruar në vitin 1986 nga Nike Toma në Fishtë të Lezhës janë kopjuar 30 këngë të “Lahutës së Malcisë” në 730...

