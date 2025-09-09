Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Klubi i Hendbollit Rahoveci ka bërë një përforcim të rëndësishëm në prag të sezonit të ri, duke zyrtarizuar transferimin e hendbollistit të njohur të kombëtares së Kosovës, Lulzim Shabani, raporton PrizrenPress.
Shabani, i cili është ndër lojtarët më të spikatur të Superligës, vjen pas një karriere të suksesshme ku ka fituar trofe me disa skuadra, përfshirë Trepçën dhe Kastriotin.
Përvoja dhe kualiteti i tij pritet të jenë një shtesë e madhe për skuadrën rahovecase./PrizrenPress.com
