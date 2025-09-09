Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Sot u nënshkruan kontratat për pranim-dorëzimin e pajisjeve të dhuruara për përfituesit e Komunës së Prizrenit nga Projekti Integra, i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në kuadër të programit “Perspektive Heimat”. Ky projekt zbatohet nga organizatat PREDA Plus dhe WEntrepreneur, me mbështetje të Arbeiter Samariter Bund (ASB) Köln, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, pajisjet e dhuruara do të mundësojnë themelimin e bizneseve të reja dhe punësimin e personave të riatdhesuar.
“Komuna e Prizrenit ka qenë dhe ngelet e përkushtuar për të qenë partnere serioze në iniciativa të cilat ndikojnë në jetën dhe mirëqenien e të rinjve”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
