Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

By admin

Drejtori Rajonal i Policisë në Prizren, kolonel Faton Alija, ka zhvilluar sot një takim pune me drejtorin e Qendrës së Paraburgimit në Prizren, Faruk Dakaj, me qëllim të vlerësimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe identifikimit të mundësive për përmirësim të mëtejshëm.

Në takim morën pjesë edhe stafi drejtues i të dy institucioneve, ku u diskutua për koordinimin e deritanishëm, i cili u vlerësua si i frytshëm dhe i dobishëm për funksionimin efikas të sistemit të sigurisë dhe trajtimit korrekt të personave të paraburgosur.

“Të dyja palët shprehën mirënjohje për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe u zotuan për forcimin dhe zgjerimin e tij në të ardhmen, duke theksuar rëndësinë e komunikimit të rregullt dhe shkëmbimit të përvojave profesionale”, thuhet nw njoftim.

Ky takim vjen në kuadër të përpjekjeve për rritjen e efikasitetit institucional dhe garantimin e standardeve të sigurisë dhe humanizmit në trajtimin e personave në paraburgim.

