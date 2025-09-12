25.1 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
Lajme

Arbër Rexhaj publikon fotografi me Nezir Çoçajn në Prizren

By admin

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka publikuar një fotografi në Facebook ku shihet duke pirë kafe me kandidatin e Nismës për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Nezir Çoçaj.

Takimi është zhvilluar në një ambient të qetë në Prizren, ndërsa nuk janë dhënë detaje mbi përmbajtjen e bisedës. Çoçaj, i cili deri vonë ishte pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), është bashkuar së fundi me Nismën Socialdemokrate, ku kandidon për asamblenë komunale.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Prania e tij në fotografi me deputetin Rexhaj ka ngjallur interes për raportet ndërmjet figurave të subjekteve të ndryshme politike, veçanërisht në kontekstin e fushatës zgjedhore që po afrohet.

Nuk dihet nëse takimi ka pasur karakter miqësor, konsultativ apo politik, por publikimi i tij ka shtuar vëmendjen ndaj lëvizjeve dhe pozicionimeve të reja në skenën lokale të Prizrenit./PrizrenPress.com/

Previous article
Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren
Next article
Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Lajmet e Fundit

