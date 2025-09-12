25.1 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
type here...

Sport

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

By admin

Nënkampioni i Kosovës, Bashkimi, do ta nis edicionin e ri të ProCredit Superligës së Kosovës në basketboll me një përballje të zjarrtë ndaj rivalit historik Vëllaznimit.

Shorti i hedhur në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK), në prani të klubeve pjesëmarrëse dhe mediave, ka rezervuar super duele që nga java e parë, raporton PrizrenPress.

Përveç sfidës në Gjakovë, derbi tjetër i madh i xhiros së parë do të luhet në Mitrovicë, ku kampioni Trepça pret Pejën. Ndërkohë, në takimet tjera do të përballen Golden Eagle Ylli – Sigal Prishtina dhe Bora – Rahoveci 029.

Sezoni i ri pritet të sjellë emocione të shumta, pasi klubet kanë bërë përforcime të rëndësishme dhe kanë ambicie të mëdha për titullin.

Kampionati i ri do të nisë më 4 dhe 5 tetor 2025./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë
Next article
Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Më Shumë

Lajme

Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prizren: Ndërprerje e furnizimit në disa lagje

Kompania e ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt teknik në rrjetin e furnizimit me ujë, i cili ka shkaktuar ndërprerje të përkohshme...
Lajme

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se punimet për ndërtimin e rrugës përskaj Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare së re, në ambientet e...

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Tragjedi në Rahovec: Vdes dyvjeçari pas lëndimit aksidental, rasti nën hetime

Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Babai i Elvis Rexhbeçajt dhuron topa dhe pajisje sportive për Drinin e Bardhë

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Tre persona të maskuar tentuan të vjedhin bankomatin në Xerxë të Rahovecit

Liria mposht KEK-un në Prizren

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

Fillon riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma” në Rahovec

Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

Hardh Fest 2025 mbyllet me sukses, Rahoveci kryeqendra e festës së rrushit

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne