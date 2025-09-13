25.8 C
Prizren
E shtunë, 13 Shtator, 2025
Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

By admin

Skuadra e Lirisë ka arritur një barazim të rëndësishëm në transfertë kundër Vushtrrisë, me rezultat 1-1, raporton PrizrenPress.

Në pjesën e parë, vendasit kaluan në epërsi me golin e Theophilus Solomon, duke e mbyllur fraksionin e parë me avantazh. Megjithatë, në pjesën e dytë, bardhezinjtë reaguan fuqishëm dhe barazuan rezultatin me golin e Liridon Fetahajt.

Liria pati mundësinë ta përmbyste ndeshjen, por goli i Fitim Susurit u anulua nga gjyqtari, duke shkaktuar mjaft polemika.

Me këtë barazim, Liria merr një pikë të vlefshme dhe tashmë do të synojë fitoren në ndeshjen e ardhshme që do të zhvillohet javën tjetër në Prizren, para tifozëve të saj./PrizrenPress.com

Mbyllet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në Suharekë

