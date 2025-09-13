20 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
type here...

Sport

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore ndaj Trepçës në miqësoren e zhvilluar sonte në “Sezai Surroi” në Prizren, ku kishte rreth 1 mijë shikues.

Ekipi prizrenas ka vazhduar me formë të mirë në ndeshjet përgatitore, ndërsa sonte Anderson me 17 dhe Lejson Zeqiri me 14 pikë kanë qenë më efikasit te prizrenasit.

Te Trepça, që do ta pret Bashkimin pas tre ditëve në “Minatori” për një miqësore tjetër, më efikasi me 16 pikë ka qenë Russell.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë
Next article
Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

Më Shumë

Fokus

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Në zgjedhjet e 12 tetorit, Flora Sinani garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 9 në fletëvotim, si pjesë e listës së partisë...
Lajme

Fletëvotimet për zgjedhjet lokale në Prizren, gati për qytetarët

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se tashmë janë finalizuar fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025 në Kosovë. Qytetarët e Prizrenit,...

Tentativë vjedhjeje në një bankomat në Rahovec, autorët ende ta paidentifikuar

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Albin Kurti propozohet për kryeministër

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Punimet për ndërtimin e rrugës pranë QKMF-së së re në Prizren drejt përfunditmit

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne