28.9 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për komunën e Prizrenit, Artan Abrashi, ka komentuar figurën politike të kundërkandidatit nga radhët e PDK-së, Shaqir Totaj, gjatë një paraqitjeje në emisionin Debat Plus.

“Kam ndjenja të përziera në raport me të, sepse ka thënë shumë gjëra që kanë rezultuar të kundërta gjatë mandatit të tij të parë si kryetar i Prizrenit”, tha  Abrashi.

Ai kritikoi Totajn për mospërputhje mes fjalëve dhe veprimeve, duke e cilësuar si një figurë që nuk i ka qëndruar besnik premtimeve publike.

“E shfrytëzon biçikletën për imazh publik, por sapo u bë kryetar, bleu veturë të re me zero kilometra”, tha Abrashi, duke vënë në dyshim sinqeritetin e mesazheve të kundërkandidatit të tij./PrizrenPress.com/

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe teksti që thotë "V105 V 105 BASHKEPERRAHOVECIN K PER RAHOVECIN 2 Hoti Etrit"

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Post scriptum për romanin e Petro Markos
Next article
Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Më Shumë

Sport

Rexhbeçaj: Krenaria jonë është më e fortë se urrejtja e gojëligëve

Elvis Rexhbeçaj mbrëmë ka qenë protagonist në fitoren e madhe të Kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë. Dardanët mundën Suedinë, me rezultat 2-0 në ‘Fadil Vokrri’,...
Sport

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Klubi i Hendbollit Rahoveci ka bërë një përforcim të rëndësishëm në prag të sezonit të ri, duke zyrtarizuar transferimin e hendbollistit të njohur të...

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Fillon riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma” në Rahovec

Nën efektin e alkoolit sulmon bashkëshorten, arrestohet burri në Rahovec

E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

Rahoveci 029 përfundon me sukses testet mjekësore para sezonit të ri

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Gruaja në Rahovec denoncon burrin për dhunë psikologjike – arrestohet i dehur

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne