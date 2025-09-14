28.9 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

By admin

Rahoveci do të përballet me Drinin e Bardhë këtë të diel në një përballje që pritet të tregojë forcën reale të skuadrës rahovecase, raporton PrizrenPress.

Rikthimi i pesë lojtarëve kryesorë nga lëndimet dhe afrimet e reja i japin trajnerit mundësi të reja taktike për këtë ndeshje vendimtare.

Nga ana tjetër, Drini i Bardhë, i cili vjen me tri fitore radhazi, synon të vazhdojë serinë pozitive edhe në Rahovec./PrizrenPress.com

