Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Në njëvjetorin e ndarjes nga jeta të ish-nënkryetarit të Komunës së Malishevës, ish-drejtorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ushtarit dhe invalidit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe veprimtarit të shquar, Hajdin Berisha, Komuna e Malishevës organizoi një mbledhje përkujtimore nën udhëheqjen e kryetarit Ekrem Kastrati.
Në këtë ceremoni morën pjesë kryetari i Nismës Socialdemokrate dhe deputet i Kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj, deputetja Arbëresha Krasniqi, përfaqësues të institucioneve komunale, bashkëluftëtarë, ish-kryetarë të komunës, deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të OVL-UÇK – Dega në Malishevë, familjarë dhe qytetarë të shumtë që nderuan jetën dhe veprën e tij.
Me këtë rast, në vendlindjen e tij, në fshatin Gurbardhë, u zbulua edhe pllaka përkujtimore te varri i tij, në nderim të kontributit si luftëtar i lirisë, drejtues institucionesh dhe veprimtar i çështjes kombëtare, raporton PrizrenPress.
Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, tha se Hajdin Berisha ishte një personalitet i rrallë që jetën ia kushtoi atdheut dhe shërbimit ndaj qytetarëve. “Vepra dhe kujtimi i tij do të mbeten përherë frymëzim për brezat që vijnë. Komuna e Malishevës do të kujdeset që emri dhe trashëgimia e tij të jenë gjithmonë të nderuara”, theksoi ai.
Ndërkaq, deputeti Fatmir Limaj – komandant Çeliku, u shpreh se Hajdin Berisha ishte shok i idealit dhe bashkëluftëtar i përkushtuar. “Në UÇK tregoi guxim dhe vendosmëri, ndërsa pas luftës vazhdoi betejën për ndërtimin e institucioneve dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Ai ishte shembull i politikanit të ndershëm që pushtetin e pa vetëm si mjet për t’i shërbyer njerëzve”, tha Limaj, duke shtuar se kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në Malishevë dhe më gjerë.
Fjalë përkujtimore mbajtën edhe Muhamet Xhyliqi, sekretar i OVL-së në Malishevë, si dhe Afrim Berisha, bashkëvendës dhe bashkëluftëtar i të ndjerit.
Në emër të familjes, Endrit Berisha falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar, duke shprehur mirënjohjen e familjes për këtë nderim./PrizrenPress.com
