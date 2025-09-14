28.9 C
Prizren
E diel, 14 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

By admin

Në njëvjetorin e ndarjes nga jeta të ish-nënkryetarit të Komunës së Malishevës, ish-drejtorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ushtarit dhe invalidit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe veprimtarit të shquar, Hajdin Berisha, Komuna e Malishevës organizoi një mbledhje përkujtimore nën udhëheqjen e kryetarit Ekrem Kastrati.

Në këtë ceremoni morën pjesë kryetari i Nismës Socialdemokrate dhe deputet i Kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj, deputetja Arbëresha Krasniqi, përfaqësues të institucioneve komunale, bashkëluftëtarë, ish-kryetarë të komunës, deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të OVL-UÇK – Dega në Malishevë, familjarë dhe qytetarë të shumtë që nderuan jetën dhe veprën e tij.

Me këtë rast, në vendlindjen e tij, në fshatin Gurbardhë, u zbulua edhe pllaka përkujtimore te varri i tij, në nderim të kontributit si luftëtar i lirisë, drejtues institucionesh dhe veprimtar i çështjes kombëtare, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, tha se Hajdin Berisha ishte një personalitet i rrallë që jetën ia kushtoi atdheut dhe shërbimit ndaj qytetarëve. “Vepra dhe kujtimi i tij do të mbeten përherë frymëzim për brezat që vijnë. Komuna e Malishevës do të kujdeset që emri dhe trashëgimia e tij të jenë gjithmonë të nderuara”, theksoi ai.

Ndërkaq, deputeti Fatmir Limaj – komandant Çeliku, u shpreh se Hajdin Berisha ishte shok i idealit dhe bashkëluftëtar i përkushtuar. “Në UÇK tregoi guxim dhe vendosmëri, ndërsa pas luftës vazhdoi betejën për ndërtimin e institucioneve dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Ai ishte shembull i politikanit të ndershëm që pushtetin e pa vetëm si mjet për t’i shërbyer njerëzve”, tha Limaj, duke shtuar se kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në Malishevë dhe më gjerë.

Fjalë përkujtimore mbajtën edhe Muhamet Xhyliqi, sekretar i OVL-së në Malishevë, si dhe Afrim Berisha, bashkëvendës dhe bashkëluftëtar i të ndjerit.

Në emër të familjes, Endrit Berisha falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar, duke shprehur mirënjohjen e familjes për këtë nderim./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Më Shumë

Fokus

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka publikuar një plan e tij të detajuar për...
Lajme

Arbër Rexhaj publikon fotografi me Nezir Çoçajn në Prizren

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka publikuar një fotografi në Facebook ku shihet duke pirë kafe me kandidatin e Nismës për Kuvendin Komunal...

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Sekretari i degës së LDK-së në Prizren, Bashkim Rrezja: Do të jemi befasi e zgjedhjeve të 12 tetorit

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Si u rishkrua “Lahuta e Malcisë”, në vitin 1986, u kopjuan me shkrim dore 30 këngët e veprës të ndaluara nga komunizmi

Sindikata e Arsimit paralajmëron Qeverinë: Rritje pagash ose veprime sindikale, nuk përjashtohet greva

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne