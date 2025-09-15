63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Një person dyshohet se e ka sulmuar me sëpatë vëllain e tij të dielën në Prizren.
Policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur në fshatin Romaj, ku 63-vjeçari e ka sulmuar viktimën 72-vjeç.
Viktima ka marrë trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit Dr. “Daut Musta”, ka bërë të ditur për zëdhënësi i Policisë, Shaqir Bytyçi.
“Me urdhër të Prokurorit të Shtetit është kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe sekuestruar një sëpatë, disa thika, një shufër metalike dhe një boks metalik”, ka shtuar ai.
I dyshuari është shoqëruar në polici dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë.
