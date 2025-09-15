20.8 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

By admin

Pavarësisht pasionit dhe trashëgimisë ndër breza për ta kultivuar rrushin, fermerët e Rahovecit thonë se zhgënjehen kur vjen puna e vjeljes, për arsye se çmimi është i ulët.

Vreshtari Avni Haxhimurati shprehet se çmimi i rrushit të verës ka pësuar rënie.

“Çmimet para 16 viteve kanë qenë shumë më të mira se tash. Një kg burgundec në ‘Stone Castel’ e kam çuar me 45 cent, Pinoti i Zi edhe Vranacin e kam çuar me 45 cent, kuse tash burgundeci, Pinot i Zi është 27 cent”, tha ai.

Sipas Haxhimustafës, një rrënjë hardhie kërkon 12 operacione intervenimi deri në vjelje.

“Një hardhi më së pakti duhet deri në 10 herë me marr në dorë, kjo hardhi për një apo dy kg rrush, nëse ka levërdi dikush, le të tregon”, shtoi ai.

Havzi Jupa nuk e mban mend se sa breza merren me kultivimin e kësaj kulture, kurse së bashku me djalin kanë 7 hektarë tokë bujqësore me vreshta.

“Krejt komuna e Rahovecit merremi me vreshtari, se tokën tonë kështu e ka fal Zoti për rrush më shumë. E don toka e don vendi, se gjithkund nuk bëhet rrushi”, tha Havzi Jupa.

“I kam tre hektarë të tryezës, ndërsa katër i kam për bodrum. S’ja vlen hiq, së pari ngrica e ka prish 50 % tash edhe këtë s’kemi ku me shit, po vijnë privat po e marrin, sepse bodrumet nuk po dojnë me marr e kanë bërë çmimin katastrof”, tha Adem Jupa.

Kryetari i shoqatës “Kultivuesit e rrushit” thotë se Rahoveci po e humb balancën e kultivimit të rrushit të verës me atë të tryezës.

“Rrushi i tryezës e ka marrë një balancë dhe është i knaqshëm në tregun kosovar, rrushi i tryezës ka arritur që ta largojë nga tregu rrushin që vjen nga importi, mirëpo për shkak të problemeve që kemi me rrushin për përpunim, kjo bën që shumë fermer të heqin dorë nga rrushi i verës. Mirëpo, kjo e prish balancin e sipërfaqes me vreshta dhe të ardhmen kjo vetëm ka nisë të krijojë probleme, pasi tregu do të mbushet me rrush të tryezës”, tha Habib Dina kryetar i shoqatës “Kultivuesit e rrushit”.

Dina, në emër të vreshtarëve të shoqatës, thotë se kjo gjendje nuk mund të vazhdojë më.

“Vitin tjetër si shoqatë do të organizohemi që të njoftojmë ministrin, si dhe gjithë organet kopetente, entin e vreshtarisë, ministrinë e tregëtisë dhe kësaj problematike t’i jepet fund, nuk do të ketë më rrush as 20 e as 30 cent, por çmimi i rrushit të përcaktohet nga shteti”, shtoi ai.

“Në Rahovec janë mbi 2000 vreshtarë që përballen me këtë problem”, thotë Dina.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë
Next article
Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Më Shumë

Fokus

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Dibran Hoxhaj, i njohur si “Kobra”, i cili së bashku me katër persona të tjerë akuzohet për vrasjen e një të riu në lokalin...
Lajme

Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

Një 71-vjeçar nga fshati Llashkadrenoc i Malishevës, me vendbanim në Prizren, ka humbur jetën mbrëmë pasi u rrëzua nga Kalaja e Prizrenit. Avokati Gent Gjini,...

Fillon riasfaltimi i rrugës “Bekim Isma” në Rahovec

37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne