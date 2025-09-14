18.7 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha,në emisionin “Debat Përnime” tregoi platformën e tij, për të cilën tha se është në përputhje me nevojat prioritare të Prizrenit.

“Sigurisht që platforma jonë është në përputhje me nevojat prioritare që ka qyteti i Prizrenit, duke u nisur nga një administratë efikase, transparente, zhvillim ekonomik, dhe kur jemi këtu do të ndalem pak më tepër, meqë nuk kemi ndonjë pyetje të veçantë. Jam prej atyre që në vitin 2009 kam prezantuar për herë të parë domethënë idenë për zonën industriale në qytetin e Prizrenit. Por, fatkeqësisht, edhe 16 vjet pas nuk është realizuar ajo zonë industriale. Dhe a e dini pse? Sepse qytetarët e Prizrenit u besuan njerëzve që kanë veç fjalë dhe jo punë” – tha Berisha.

Ai ishte zëvendësministër i Punëve të Brendshme në vitin 2020, po ashtu në Qeverinë Hoti. Qeveria Hoti përbëhej nga koalicioni mes LDK-së, Nismës, PDK-së dhe AAK-së.

Berisha tha se në programin e tij është orientimi për një urbanizëm modern, infrastrukturë të qëndrueshme dhe investime në turizëm./Kallxo.com/

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Më Shumë

Fokus

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Prizren, ku një 71-vjeçar ka humbur jetën afër mureve të Kalasë së qytetit. Burime të Sinjalit bëjnë...
Fokus

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), në mbledhjen e mbajtur më 5 shtator 2025, ka miratuar rekomandimin e Komisionit vlerësues dhe me 10 vota unanime...

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Gjendet mjet i pashpërthyer në murin e një shtëpie në Bellanicë të Malishevës

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

“I njoh do alamet idiota” i Jurij Hudolinit prezantohet në Rahovec

Post scriptum për romanin e Petro Markos

“Kobra” thotë se viktimën nuk e ka njohur asnjëherë

Forcohet bashkëpunimi mes Policisë dhe Qendrës së Paraburgimit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne