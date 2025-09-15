20.8 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e prezantoi programin e tij në emisionin “Debat Përnime” me titullin “Prizreni Përtej”.

Selmanaj, ish-zëvendëskryeministër dhe deputet për dy mandate, tha se programi është i ndarë në dhjetë shtylla, të cilat pasqyrojnë nevojat dhe potencialin e qytetit.

“Prizrenin unë e shoh shumë më tepër sesa veç shatërvani, shumë më tepër sesa kalaja, festivalet apo urat. Prizreni është një qytet me energji edhe potencial të pafund”, tha Selmanaj.

Ai përmendi disa nga shtyllat kryesore të programit, duke filluar me “qyteti që frymon”, që synon krijimin e hapësirave të gjelbra dhe aktivizimin e çdo lagjeje. Shtylla e dytë është “qendra për kulturën dhe rininë – kultura që punëson”, ndërsa si pjesë e programit përmendi edhe Liqenin e Vërmicës si zonë model për turizëm, qëndrueshmëri dhe jetesë ekologjike.

Në shtyllën e shtatë, ai theksoi “rininë si fuqi e Prizrenit”, ndërsa në të tetën, inovacionin dhe teknologjinë si zhvillim të qëndrueshëm./Kallxo.com

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Më Shumë

Sport

Mike Tyson trondit botën me rrëfimin e tij: Kam përdorur drogë për të përballuar dhimbjet

Legjenda e boksit, Mike Tyson, ka bërë së fundmi një pranim të habitshëm duke zbuluar se përdorte fentanyl për të përballuar dhimbjet gjatë karrierës...
Fokus

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Drini i Bardhë ka ndarë pikët në udhëtimin e saj ndaj Rahovecit, në një ndeshje të fortë dhe me ritëm të lartë. Përkundër dominimit...

Mbyllet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në Suharekë

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Ilir Cakaj emërohet Administrator i Gjykatës Themelore në Prizren

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Sekretari i degës së LDK-së në Prizren, Bashkim Rrezja: Do të jemi befasi e zgjedhjeve të 12 tetorit

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Asllani vendimtar, Shqipëria fiton 1-0 ndaj Letonisë dhe ruan ëndrrën për Botëror

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne