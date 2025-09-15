25.9 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Kryeshefi i ‘Hidroregjioni Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

By admin

Kryeshefi Ekzekutiv i “Hidroregjionit Jugor” në Prizren, Fadil Berisha, i është kundërpërgjigjur sot kryetarit të Komunës, Shaqir Totaj, rreth pretendimeve se ndërprerjet e ujit po bëhen qëllimshëm.

Sipas tij, pretendimet e Totajt nuk qëndrojnë.

“Sipas hulumtimeve të ekspertëve në Kosovë ka rënie të ujit në burime, dhe këtu hyn edhe Prizreni”, tha Berisha.

Ai ka ftuar Totajn t’i denoncojë në organet e drejtësisë informacionet që posedon, “se qëllimshëm po ndërpritet uji”.

“E ftoj që ato informacione t’i dërgojë në organet e drejtësisë. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, do të veproj unë”, tha Berisha.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj,  javën e kaluar ka reaguar ashpër ndaj situatës së krijuar me mungesën e ujit të pijshëm në qytet dhe disa fshatra përreth, duke akuzuar Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të furnizimit me ujë.

“Kemi informacione se qëllimisht po ndalet uji në Prizren”, ka deklaruar Totaj, duke e cilësuar këtë si një veprim të papranueshëm që po dëmton drejtpërdrejt jetën e qytetarëve.

Ai ka kërkuar përgjegjësi nga menaxhmenti i kompanisë dhe ka paralajmëruar masa institucionale nëse situata nuk përmirësohet./PrizrenPress.com/

 

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes
Next article
Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Më Shumë

Fokus

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar ashpër ndaj situatës së krijuar me mungesën e ujit të pijshëm në qytet dhe disa...
Lajme

74 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Arrestohen tre të dyshuar për mashtrim në Prizren

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Tragjike në Prizren: 71-vjeçari bie nga muret e Kalasë dhe vdes

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

Arrestohet një person në Suharekë, postoi foto me armë

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

Rreth 60 mijë vetë në Hardh Fest – Policia garantoi rendin gjatë festivalit në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne