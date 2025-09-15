18.3 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

By admin

Kandidati i LDK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka premtuar se nëse fiton besimin e qytetarëve në zgjedhjet e 12 tetorit, do të angazhohet fuqishëm për përmirësimin e mirëqenies sociale dhe mbështetjen e familjeve në nevojë.

Ai mban numrin 20-të në fletëvotim.

“Angazhimi im nuk do të jetë vetëm përfaqësim, por veprim konkret, në shërbim të qytetarëve. Ne do të rikthejmë vëmendjen te ata që për katër vite janë lënë pas – familjet në kushte të rënda jetese”, theksoi Kabashi.

Ai shtoi se me qeverisjen e LDK-së në komunë, programet sociale do të fuqizohen, dhe projektet si ndërtimi i shtëpive për familjet në nevojë do të zgjerojnë ndikimin e tyre.

“Vetëm në dy vite, përmes programit të ndërtimit të shtëpive, kemi ndërtuar 100 shtëpi, nga të cilat 50 me modelin ‘Pikën Jashtë’ dhe 50 të tjera të mobiluara në bashkëpunim me Jetimat e Ballkanit – marrëveshja e parë e këtij lloji në Kosovë” tregon  Kabashi.

Në programin e ardhshëm katërvjeçar, ai premton se do të ndërtohen mbi 300 shtëpi të reja, duke siguruar që asnjë familje që ka truall të vetin të mos mbetet pa banim të sigurt.

“Koha e premtimeve të kota ka kaluar. Ne ofrojmë dëshmi dhe punë të kryer. Me përkrahjen tuaj, do të bëjmë edhe më shumë”.

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

