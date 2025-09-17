Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka përgëzuar Shqipërinë për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Ai është shprehur optimist që deri në fund të vitit Shqipëria do t’i hapë edhe pesë kapitujt e mbetur.
Në profilin e tij në Facebook, Hoti ka shkruar se për kosovarët është tepër e rëndësishme që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë.
Postimi i plotë:
Përgëzoj Qeverinë e Shqipërisë, dhe Kryeministrin Edi Rama në veçanti, për hapjen e 28 kapitujve në negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Shpresoj së shpejti të hapen edhe 5 kapitujt e mbetur dhe negociatat të përmbyllen në kohë rekord. ????
I gjithë spektri politik në Shqipëri, pavarësisht dallimeve, ka përgjegjësi në kuadër të këtij procesi. Shpresoj të gjithë të tregojnë maturi politike dhe të kontribuojnë e të mbështesin pa asnjë rezervë këtë rrugëtim historik të Shqipërisë.
Më 2029, në zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian, qytetarët e Shqipërisë votojnë krahas qytetarëve të vendeve të BE-së për deputetët shqiptarë në atë parlament.
Pas hyrjes në NATO, kjo është arritja tjetër historike jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë.
Ëndrra historike e shqiptarëve për rikthim në familjen evropiane po realizohet hap pas hapi.
Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë, e pastaj na mbetet neve që këtë kufi ta lëvizim më tutje në Merdare.
