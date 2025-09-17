Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit

Pas raportimit të problemit me kanalizimin në njërën nga ndërtesat e banimit social në Petrovë të Prizrenit, dhe pas shqetësimeve të shprehura nga banorët në mediumin tonë ditën e djeshme, është ndërmarrë një reagim i menjëhershëm nga institucionet përkatëse.
Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1487564235480956
Mëngjesin e sotëm, Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, në bashkëpunim me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”, ka ndërhyrë në zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit.
Si pasojë e bllokimit, bodrumet e objektit ishin përmbytur me ujëra të zeza, duke krijuar kushte të papranueshme për banorët dhe rrezik serioz për shëndetin e tyre.
Situata kishte kohë që po zgjaste, duke krijuar erëra të padurueshme dhe një ambient të rrezikshëm për banorët, veçanërisht për fëmijët.
