Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

Bashkimi i Prizrenit forcon skuadrën e vashave për sezonin e ri, duke prezantuar dy përforcime të rëndësishme.
Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi pas një sezoni të kaluar te KBF Junior 05. Rikthimi i saj “në shtëpi” pritet të forcojë skuadrën dhe të sjellë përvojën e nevojshme në momentet kyçe të ndeshjeve, raporton PrizrenPress.
Merisa Bilalli i bashkohet ekipit portokalli e zi, duke sjellë energji, ambicie dhe aftësi të spikatura që do të kontribuojnë maksimalisht në objektivat e skuadrës.
“Një lojtare me energji dhe ambicie që i shtohet fuqisë sonë portokalli e zi. Një udhëtim i ri, plot sfida e fitore, fillon tani”, shkruan klubi./PrizrenPress.com
