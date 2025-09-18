13.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
Sport

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

By admin

Bashkimi i Prizrenit forcon skuadrën e vashave për sezonin e ri, duke prezantuar dy përforcime të rëndësishme.

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi pas një sezoni të kaluar te KBF Junior 05. Rikthimi i saj “në shtëpi” pritet të forcojë skuadrën dhe të sjellë përvojën e nevojshme në momentet kyçe të ndeshjeve, raporton PrizrenPress.

Merisa Bilalli i bashkohet ekipit portokalli e zi, duke sjellë energji, ambicie dhe aftësi të spikatura që do të kontribuojnë maksimalisht në objektivat e skuadrës.

“Një lojtare me energji dhe ambicie që i shtohet fuqisë sonë portokalli e zi. Një udhëtim i ri, plot sfida e fitore, fillon tani”, shkruan klubi./PrizrenPress.com

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

