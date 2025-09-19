23.9 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
Lajme

Rahoveci nis fazën e rikonstruksionit kadastral në Fortesë dhe Ratkoc

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka zhvilluar një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Avni Ahmeti.

Sipas njoftimit, në këtë takim u diskutua mbi ecurinë e projektit të Rindërtimit të Kadastrit, një iniciativë me rëndësi të veçantë për zgjidhjen e çështjeve pronësore të trashëguara ndër dekada, raporton PrizrenPress.

“Në Rahovec ky projekt po zhvillohet në zonat kadastrale Fortesë dhe Ratkoc. Në këto zona po kryhen matjet, po zyrtarizohet gjendja faktike në terren dhe po adresohen trashëgimitë e paformalizuara, me qëllim rikthimin e sigurisë juridike mbi pronën si bazë për zhvillim të qëndrueshëm”, thekson komuna, në lidhje me projektin.

Komuna i fton qytetarët të bashkëpunojnë me ekipet, të dorëzojnë dokumentacionin dhe të jenë pjesë aktive e këtij procesi. Për ofrim më të lehtë të shërbimeve, operatori ekonomik ka hapur zyra në Fortesë dhe Ratkoc./PrizrenPress.com

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Fokus

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Skuadra e Lirisë ka arritur një barazim të rëndësishëm në transfertë kundër Vushtrrisë, me rezultat 1-1, raporton PrizrenPress. Në pjesën e parë, vendasit kaluan në...
Lajme

LDK: Ardian Shala, kryetar i ardhshëm i Suharekës

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, mori pjesë sonte në takimin me strukturat e LDK-së në Suharekë. Sipas LDK-së koha e fitores së...

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Totaj akuzohet për shpifje dhe dezinformatë

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Nait Hasani: Liria që ne gëzojmë sot, ka emra, ka histori dhe ka gjak

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

2005 tiketa dhe 47 aksidente të regjistruara në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

