Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Me pikëllim të thellë është pritur lajmi për ndarjen nga jeta të Shefit të Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Malishevë, Liman Sertolli.
Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka shprehur ngushëllime për këtë humbje të madhe, duke vlerësuar lartë kontributin e të ndjerit.
“Në emër të Komunës së Malishevës dhe në emrin tim personal, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Sertolli, kolegëve të Njësisë së Zjarrfikësve dhe të gjithë atyre që e njohën. Limani, me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij, dha kontribut të madh në shërbim të qytetarëve dhe mbrojtjen e jetës së tyre. Vepra e tij dhe kujtimi për të, do të mbeten gjithmonë me respekt dhe mirënjohje”, ka shkruar kryetari Kastrati.
Ai shtoi më tej se familja, të afërmit dhe kolegët e tij kanë humbur një njeri të dashur dhe të respektuar, ndërsa qytetarët e Malishevës një shërbyes të devotshëm e profesionist të palodhur.
Ngushëllime të sinqerta për familjen, të afërmit dhe kolegët e të ndjerit Liman Sertolli. Qoftë i përjetshëm kujtimi për të!/PrizrenPress.com
