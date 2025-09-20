26.1 C
Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

By admin

KB Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar rikthimin e Besmir Memajt në skuadër, duke shtuar energji dhe përvojë për sezonin e ri, raporton PrizrenPress.

Klubi shprehet i entuziazmuar për këtë rikthim, duke e cilësuar si një fitore për ekipin dhe një shtysë për ambiciet e tij në garat e ardhshme.

“Mirë se u ktheve në ekip, Besmir! Energjia dhe talenti yt do të jenë një aset i madh për ne”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

