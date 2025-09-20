Besnikët e Prizrenit

26.1 C
Klubi i basketbollit Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me katër lojtarë që do të mbeten pjesë e skuadrës edhe për sezonin 2025/26, duke dëshmuar besnikëri dhe përkushtim ndaj klubit, raporton PrizrenPress.

Në listën e “besnikëve” bën pjesë Edmond Kryeziu, i cili pritet të sjellë sërish emocione, trepikësha dhe fitore spektakolare për tifozët prizrenas. Bashkë me të, talenti i ri nga qyteti, Semih Futko, do të ketë mundësinë të shkëlqejë dhe të dëshmojë potencialin e tij në ligë.

Ndërkohë, Rilind Krasniqi konfirmon edhe një herë lidhjen e tij të fortë me Proton Cable Prizrenin, duke sjellë forcë, përvojë dhe pasion në parket, ndërsa Drilon Shala mbetet një garanci për lojë të fortë dhe duele të mëdha./PrizrenPress.com

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028
Besmir Memaj rikthehet te Prizreni

