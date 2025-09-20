26.1 C
Suhareka mposht Trepçën në Mitrovicë

By admin

FC Suhareka ka marrë një fitore të rëndësishme si mysafire në Mitrovicë, duke mposhtur FC Trepçën me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë solli epërsinë për suharekasit, kur Drilon Sadiku shënoi golin e parë pas një asisti nga Arvanit Rexhaj.

Në pjesën e dytë, miqtë vulosën rezultatin me një tjetër gol, këtë herë autor Arvanit Rexhaj, pas një asistimi të saktë nga Drin Ymeri./PrizrenPress.com

