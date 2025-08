Bruce Springsteen pothuajse e detyroi grupin e tij të largohej ndërsa po xhironte ‘Born To Run’

Soloja famëkeqe e saksofonit që Clarence Clemons luan në klasiken rok të Bruce Springsteen “Born To Run” është aq e gjallë dhe emocionuese sa duket si një moment frymëzimi i pastër nga ana e Clemons.

Në të vërtetë, siç e përshkruan Peter Ames Carlin në librin e tij të ri, “Tonight in Jungleland: The Making of Born To Run”, ishte krejt e kundërta.

“Born To Run” përmban një solo saksofoni ikonike të Clarence Clemons që u krijua nga Bruce Springsteen duke kënduar – dhe duke e ndryshuar – notë pas note për Clemons.

Mjeshtëria e shkrimit të këngëve të Springsteen u zhvillua përmes një procesi obsesiv që e gjeti atë duke u munduar me ide, tekste dhe koncepte praktikisht pa ndalur.

“Nëse do ta kishit parë Bruce jashtë skenës, në shtëpi ose në turne në vitin 1973 ose 1974, nuk do të duhej të kërkonit shumë larg për të gjetur fletoren e tij të shkrimit të këngëve”, shkruan Carlin. “Ai zakonisht e mbante afër dhe gjithmonë kishte një këngë, ose më shumë të ngjarë disa këngë, duke punuar në të njëjtën kohë.”

Albumi i vitit 1975 “Born to Run”, i treti i Springsteen, erdhi në jetë pas shumë muajsh pune të torturuar nga Springsteen, një perfeksionist, procesi i të cilit në atë kohë mund të përshkruhej më së miri si lodhje e çmendur.

Për të arritur në versionin e njohur të këngës titullare, Springsteen provoi pothuajse çdo ide muzikore që kishte dëgjuar, luajtur ose menduar ndonjëherë, duke përfshirë një seksion instrumentesh me tela, këngëtare gra që mbështesnin refrenin dhe madje edhe një pjesë disko.

Për solon famëkeqe të saksofonit të këngës, Springsteen punoi me Clemons duke kënduar vizionin e tij për solon notë për notë, duke e lënë Clemons ta luante, pastaj duke ndryshuar një notë, duke e lënë Clemons ta luante përsëri e kështu me radhë. Kjo vazhdoi për orë të tëra, gjatë gjithë natës.

“Ai kaloi një kohë të gjatë duke punuar me Clemons, tetë, dhjetë, ndoshta dymbëdhjetë orë, duke luajtur të njëjtat nota vazhdimisht, Bruce duke kërkuar një ndjesi paksa të ndryshme, një ton paksa të ndryshëm, një përshtatje të vogël të ritmit të këtij pasazhi, këtij çifti notash, kësaj pjese të asaj note”, shkruan Carlin.

Obsesioni i Springsteen me detajet në muzikë nuk ishte asgjë në krahasim me mënyrën se si ai punoi me tekstin e këngës, duke e rishkruar vazhdimisht, duke kërkuar një ton të ndryshëm, një frazë të re, çdo gjë që do ta ndihmonte ta bënte “Born To Run” aq të madhërishëm sa ai e dinte se mund të ishte.

Perfeksionizmi i Springsteen e dërgoi grupin e tij të dilte me tërbim nga studioja ndërsa kërcënoi se do ta hiqte “Born To Run”.

Në vend të kësaj, ajo u publikua dhe bëri histori të rokut.

