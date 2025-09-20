21 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

By admin

Është dhjetëditëshi i fundit i shtatorit, por temperaturat e larta po favorizojnë ende qytetarët e Kosovës për të kaluar fundjavën në bregdet, madje edhe për pushime më të gjata.

Në pikën kufitare të Morinit janë të shumtë qytetarët e Kosovës që po udhëtojnë drejt Shqipërisë. Një pjesë i kanë mbyllur pushimet, por ka ende nga ata që rikthehen në bregdet.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

“Kam ardhur për të pushuar sërish në Shëngjin, koha është e favorshme,” tha një tjetër.

“Jemi 10 persona dhe kemi dalë për të shëtitur. Është koha e bregdetit dhe kemi vendosur të vizitojmë edhe disa vende historike,” u shpreh një qytetar tjetër që kaloi pikën kufitare të Morinit.

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Policia kufitare operon me procedurën e thjeshtësuar të kalimit të kufirit për të gjitha automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës një procedurë që, përveç sezonit turistik, zgjat për një periudhë 9-mujore.

Sipas të dhënave të policisë kufitare, numri i automjeteve që kanë kaluar kufirin drejt Shqipërisë është rreth 4,100, me afro 7,200 qytetarë. Pothuajse e njëjta shifër është regjistruar edhe nga Shqipëria drejt Kosovës.

Marketing

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Më Shumë

Kulture

Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

Pas 24 vitesh mungesë, legjendat e muzikës rock, “Scorpions”, rikthehen në Tiranë, duke dhuruar një nga netët më të paharrueshme muzikore që ka përjetuar...
Lajme

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

Dëshmitari Paul Williams mohoi se trupat gjermane kanë gjetur 15 të burgosur përfshirë edhe një person të moshuar i cili është gjetur i lidhur...

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

“RESPOETICA” nis sot edicionin e dytë në Prizren

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Aksident mes 8 veturave në Zhur të Prizrenit

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne