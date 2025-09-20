14.7 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, u prit sonte me entuziazëm nga banorët e Gjonajt të Hasit, në një mbledhje elektorale ku u shpalos vizioni për zhvillimin e mëtejmë të Komunës së Prizrenit.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1127376775485646

“Faleminderit Gjonaj, faleminderit Hasi im, me njerëzit më punëtorë që njoh! Mbështetja që po marr këtu është motiv i madh për të vazhduar me punë edhe më të mëdha në mandatin e ri” – deklaroi Totaj.

Ai theksoi se prioritet i qeverisjes së tij do të jetë rritja e investimeve në infrastrukturë dhe projekte zhvillimore:

“Do të ketë më shumë investime në rrugë, ndriçim publik, arsim dhe projekte të mëdha transformuese që do t’i japin Hasit dhe gjithë Komunës së Prizrenit pamjen moderne që qytetarët tanë e meritojnë”.

Banorët e Gjonajt shprehën besimin e tyre se Totaj do të vazhdojë të sjellë projekte konkrete që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre të përditshme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Më Shumë

Lajme

Kandidati i AAK-së Besnik Krasniqi: Prizreni pa korrupsion, me ekonomi të fortë dhe shëndetësi digjitale

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për kryetar të Komunës së Prizrenit, Besnik Krasniqi, ka prezantuar vizionin e tij në emisionin Debat...
Sport

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Liria e Prizrenit do të zhvillojë nesër ndeshjen e radhës në shtëpi kundër Feronikelit 74, në kuadër të javës së 7-të të Superligës së...

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Besnikët e Prizrenit

Vdes një burrë në Rahovec

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne