29.5 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

By admin

Komuna e Dragashit ka bërë të ditur se Çerdhja e Fëmijëve në këtë komunë është demoluar sërish nga persona të papërgjegjshëm, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, raporton PrizrenPress.

Ky është rasti i dytë brenda katër muajsh që ky institucion, i cili shërben për edukimin dhe kujdesin e fëmijëve, bëhet cak i veprimeve vandaliste. Sipas njoftimit, pas demolimit të parë ishte shpallur tenderi për renovim, mirëpo pas përfundimit të punimeve ka ndodhur edhe një tjetër sulm, duke shkaktuar vonesa në funksionimin normal të çerdhes.

Çerdhja kishte nisur punën më 1 shtator, ndërsa ceremonia simbolike e inaugurimit, e paraparë për këto ditë, është shtyrë për një kohë të pacaktuar për shkak të dëmeve të fundit.

Komuna e Dragashit ka njoftuar se, përmes Drejtorisë së Arsimit dhe asaj të Çerdhes, janë ndërmarrë të gjitha hapat ligjorë, ndërsa organet e rendit janë informuar për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët e aktit.

“Komuna e Dragashit mbetet e përkushtuar për ta rikthyer objektin në funksion sa më shpejt dhe për të siguruar kushte të denja për fëmijët tanë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 triumfon në Gjakovë, mposht Vëllaznimin

Rahoveci 029 ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Gjakovë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultatin 86:70, raporton PrizrenPress. Skuadra nga Rahoveci dominoi gjatë gjithë takimit,...
Sport

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Drini i Bardhë ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse ndaj Dukagjinit, duke triumfuar me rezultat 4:0. Skuadra prizrenase dominoi ndeshjen nga fillimi deri...

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Besnikët e Prizrenit

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne