Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë

Komuna e Dragashit ka bërë të ditur se Çerdhja e Fëmijëve në këtë komunë është demoluar sërish nga persona të papërgjegjshëm, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, raporton PrizrenPress.
Ky është rasti i dytë brenda katër muajsh që ky institucion, i cili shërben për edukimin dhe kujdesin e fëmijëve, bëhet cak i veprimeve vandaliste. Sipas njoftimit, pas demolimit të parë ishte shpallur tenderi për renovim, mirëpo pas përfundimit të punimeve ka ndodhur edhe një tjetër sulm, duke shkaktuar vonesa në funksionimin normal të çerdhes.
Çerdhja kishte nisur punën më 1 shtator, ndërsa ceremonia simbolike e inaugurimit, e paraparë për këto ditë, është shtyrë për një kohë të pacaktuar për shkak të dëmeve të fundit.
Komuna e Dragashit ka njoftuar se, përmes Drejtorisë së Arsimit dhe asaj të Çerdhes, janë ndërmarrë të gjitha hapat ligjorë, ndërsa organet e rendit janë informuar për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët e aktit.
“Komuna e Dragashit mbetet e përkushtuar për ta rikthyer objektin në funksion sa më shpejt dhe për të siguruar kushte të denja për fëmijët tanë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com
