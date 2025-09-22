20.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Bali Muharremaj: Fitorja nuk lind rastësisht, ndërtohet me besim dhe me zemër

By admin

Kandidati i AAK-së për Komunën e Suharekës, Bali Muharremaj, ka shpërndarë një mesazh motivues për qytetarët dhe përkrahësit e tij në prag të zgjedhjeve.

Në një postim në rrjetet sociale, Muharremaj ka theksuar se çdo fitore është rezultat i punës, besimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

“A e dini pse fitojmë? Sepse fitorja e ardhshme nuk lind rastësisht, ajo ndërtohet me besim dhe me zemër. Ia kemi dhënë fjalën njëri-tjetrit, me duar të bashkuara, pas çdo suksesi të punës, se nuk do ta tradhtojmë njëri-tjetrin në momente të caktuara,” ka shkruar ai.

Ai ka falënderuar të gjithë ata që, sipas tij, shpërndajnë shpresë dhe besim se bashkë me qytetarët do të realizohet edhe fitorja e radhës.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Demolohen hapësirat e Çerdhes së Fëmijëve në Dragash për herë të dytë
Next article
Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Më Shumë

Sport

Suhareka mposht Trepçën në Mitrovicë

FC Suhareka ka marrë një fitore të rëndësishme si mysafire në Mitrovicë, duke mposhtur FC Trepçën me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress. Pjesa e parë solli...
Sport

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Liria e Prizrenit do të zhvillojë nesër ndeshjen e radhës në shtëpi kundër Feronikelit 74, në kuadër të javës së 7-të të Superligës së...

Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Vdes një burrë në Rahovec

Bashkimi Demokratik i Prizrenit prezanton programin dhe kandidatët për Kuvendin Komunal

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne