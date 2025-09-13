29.2 C
Prizren
E shtunë, 13 Shtator, 2025
type here...

Lajme

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur në Facebook nisjen e një projekti të rëndësishëm për mbështetjen e fermerëve lokalë me lopë të racës qumështore.

Sipas njoftimit, gjatë këtij viti do të shpërndahen 50 mëshqerra, ndërsa në vitet e ardhshme numri i tyre do të rritet gradualisht deri në 500 krerë, raporton PrizrenPress. Projekti është planifikuar të vazhdojë edhe gjatë mandatit të ardhshëm, për të siguruar kontinuitet dhe zhvillim të qëndrueshëm të sektorit blegtoral.

“500 krerë lopë – mëshqerra të racës qumështore. Komuna e Suharekës dhe Organizata për Zhvillim Rajonal ‘Mëshqerra’ do të realizojnë një projekt i cili do t’i ndihmojë fermerët tanë. 50 prej tyre do të ipen këtë vit dhe gjatë viteve të ardhshme, në aneks marrëveshje do të vazhdojmë gjatë mandatit tjetër, në rritjen e numrit të këtij lloji. E falënderojmë drejtoreshën e organizatës ‘Mëshqerra’, znj. Florentina Kida Gërguri, për bashkëpunimin që do ta kemi viteve të ardhshme”, shkruan në postimin e tij, Muharremaj./PrizrenPress.com

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?
Next article
Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

Më Shumë

Lajme

Djali kanos nënën në Malishevë, ushtron dhunë psikike ndaj saj

Një burrë është arrestuar në Malishevë, nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike dhe kishte kanosur nënën e tij. I njëjti, me vendim të prokurorit...
Fokus

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, i identifikuar si Z.M., është arrestuar nga Policia e Kosovës në pikëkalimin kufitar të Hanit të Elezit, pasi...

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Rahoveci finalizon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime rurale

E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?

Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Gashi: Shaqir Totaj do të rizgjedhet kryetar i Prizrenit

Totaj akuzohet për shpifje dhe dezinformatë

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

“I njoh do alamet idiota” i Jurij Hudolinit prezantohet në Rahovec

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne