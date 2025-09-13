500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur në Facebook nisjen e një projekti të rëndësishëm për mbështetjen e fermerëve lokalë me lopë të racës qumështore.
Sipas njoftimit, gjatë këtij viti do të shpërndahen 50 mëshqerra, ndërsa në vitet e ardhshme numri i tyre do të rritet gradualisht deri në 500 krerë, raporton PrizrenPress. Projekti është planifikuar të vazhdojë edhe gjatë mandatit të ardhshëm, për të siguruar kontinuitet dhe zhvillim të qëndrueshëm të sektorit blegtoral.
“500 krerë lopë – mëshqerra të racës qumështore. Komuna e Suharekës dhe Organizata për Zhvillim Rajonal ‘Mëshqerra’ do të realizojnë një projekt i cili do t’i ndihmojë fermerët tanë. 50 prej tyre do të ipen këtë vit dhe gjatë viteve të ardhshme, në aneks marrëveshje do të vazhdojmë gjatë mandatit tjetër, në rritjen e numrit të këtij lloji. E falënderojmë drejtoreshën e organizatës ‘Mëshqerra’, znj. Florentina Kida Gërguri, për bashkëpunimin që do ta kemi viteve të ardhshme”, shkruan në postimin e tij, Muharremaj./PrizrenPress.com
