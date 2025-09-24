Artan Abrashi viziton fermën “Zogu” në Tupec, premton mbështetje për sektorin prodhues dhe shpezëtarinë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vazhduar sot fushatën zgjedhore me një vizitë në fermën e pulave “Zogu” në fshatin Tupec.
Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes institucionale për veprimtarinë prodhuese dhe sektorin e shpezëtarisë, duke deklaruar se këto fusha kanë përkrahjen e Qeverisë dhe do të kenë edhe mbështetjen e pushtetit lokal nëse ai merr drejtimin e komunës.
“Fermat si ‘Zogu’ janë shembuj të suksesit dhe dëshmi e potencialit të zhvillimit ekonomik vendor. Me marrjen e detyrës si kryetar, do të angazhohemi për politika konkrete që fuqizojnë prodhimin dhe bujqësinë në Prizren”, tha Abrashi./PrizrenPress.com/