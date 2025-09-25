23.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
Sport

Malisheva fiton me përmbysje

By admin

Malisheva arriti fitore me përmbysje të rezultatit para tifozëve të saj, duke e mposhtur Ferizajn, me rezultat 3:1, raporton PrizrenPress.

Ferizaj kaloi në epërsi me golin e Iljazit në minutën e 32-të, por Malisheva reagoi menjëherë me golin e barazimit nga Arlind Veliu katër minuta më vonë.

Në pjesën e dytë, vendasit e nisën furishëm dhe brenda vetëm katër minutave realizuan dy gola: Diatta në minutën e 50-të dhe Aliu në të 54-tën.

Me këtë fitore, Malisheva ngjitet në kuotën e 7 pikëve dhe pozicionohet në mesin e tabelës. Ferizaj, ndërkohë, bie në vendin e tetë me gjashtë pikë të grumbulluara./PrizrenPress.com

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit
Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

