Malisheva fiton me përmbysje

Malisheva arriti fitore me përmbysje të rezultatit para tifozëve të saj, duke e mposhtur Ferizajn, me rezultat 3:1, raporton PrizrenPress.
Ferizaj kaloi në epërsi me golin e Iljazit në minutën e 32-të, por Malisheva reagoi menjëherë me golin e barazimit nga Arlind Veliu katër minuta më vonë.
Në pjesën e dytë, vendasit e nisën furishëm dhe brenda vetëm katër minutave realizuan dy gola: Diatta në minutën e 50-të dhe Aliu në të 54-tën.
Me këtë fitore, Malisheva ngjitet në kuotën e 7 pikëve dhe pozicionohet në mesin e tabelës. Ferizaj, ndërkohë, bie në vendin e tetë me gjashtë pikë të grumbulluara./PrizrenPress.com
